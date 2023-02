Bei vielen Fußballprofis wechselt die Partnerin immer wieder, doch Thomas Müller hat seine Frau schon ewig an seiner Seite - wer ist Lisa Müller?

Thomas Müller gehört zu den größten Vereinslegenden des FC Bayern München. Im Jahr 2000 wechselte der heutige Offensivstar in die Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters, in der Saison 2008/09 gab er sein Debüt für das Profi-Team des FCB. Seitdem verließ der 121-fache deutsche Nationalspieler die Säbener Straße nicht und gehört zu den Identifikationsfiguren des Vereins.

Auch beim größten Erfolg der deutschen Nationalmannschaft aus den vergangenen Jahren spielte Müller eine große Rolle und wurde 2014 mit der DFB-Elf Weltmeister in Brasilien.

Bei all seinen Erfolgen war Lisa Müller an der Seite ihres Thomas, seit den Anfängen der Profikarriere sind sie ein Paar. Doch wer ist die Frau an der Seite des FCB-Stars? GOAL hat die Antworten.

Getty Images

Lisa Müller: Wer ist die Frau von Thomas Müller?

Seit 2007 ist Lisa Müller an der Seite von Thomas Müller. Dementsprechend ist sie schon über die komplette Profikarriere mit dem Fußballer zusammen.

Ihre große Leidenschaft gilt dem Reiten, Müller ist Profi-Dressurreiterin. Lisa ist bayrische U25-Vizemeisterin im Dressurreiten und war mit ihrem Pferd "Stand by Me" in der Top50-Weltrangliste.

Zwei Jahre nachdem Thomas und Lisa zusammenkamen gab sich das Paar im Sommer 2009 das Ja-Wort - mit Anfang 20.

Thomas Müller teilte die Leidenschaft des Reitens mit seiner Frau und gibt sich seitdem zusätzlich zu seiner Fußballkarriere der Pferdezucht hin. Die Müllers besitzen einen eigenen Reiterhof in der Nähe von München.

Wie viele Kinder hat Thomas Müller?

Das Paar ist momentan (Stand Februar 2023) ohne Kinder. "Unsere Tiere sind wie unsere Kinder und davon haben wir gerade sehr viele, die wir betreuen dürfen", sagte Thomas Müller 2018 gegenüber Bunte.