Lionel Scaloni: Wer ist Argentiniens Nationaltrainer?

Er führte Argentinien zum Copa-América-Sieg 2021 - und auch zum WM-Titel 2022? GOAL stellt Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni vor.

Als am 11. Juli 2021 Lionel Messi endlich seinen ersten großen internationalen Titel mit Argentinien gewann und den Pokal hochstemmte, jubelte eine ganze Nation. Der Gewinn der Copa América könnte aber nur der Anfang sein. Am Sonntag (16 Uhr) kämpft Messi um den Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar.

Großen Anteil daran, dass Argentinien endlich sein Potenzial ausschöpft, hat auch Nationaltrainer Lionel Scaloni. Der 44-Jährige ist als Trainer ein unbeschriebenes Blatt, über 20 Jahre war er aber als Fußball-Profi aktiv.

GOAL stellt den Nationaltrainer Argentiniens vor.

Getty Images

WM 2022: Die Spielerkarriere von Lionel Scaloni

Scaloni startete seine Karriere als Spieler bei den Newell's Old Boys. Ein Team, bei dem auch ein gewisser Lionel Messi seine ersten Fußball-Schritte ging. Den Großteil seiner Karriere verbrachte Scaloni bei Deportivo La Coruña in Spanien, von 1998 bis 2006 absolvierte er insgesamt 262 Spiele. Nach Stationen bei Racing Santander, Lazio Rom und RCD Mallorca beendete er bei Atalanta Bergamo im Jahr 2015 seine Karriere.

Auch für die argentinische Nationalmannschaft stand Scaloni auf dem Feld, zwar wurden es nur sieben Einsätze, dafür aber verzeichnete er die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Getty

WM 2022: Die Trainerkarriere von Lionel Scaloni

Seine Trainerkarriere startete Scaloni als Co-Trainer unter Jorge Sampaoli beim FC Sevilla ab der Saison 2016/17. Nachdem Sampaoli im Jahr 2017 zum Trainer der argentinischen Nationalmannschaft ernannt worden war, folgte ihm Scaloni und wurde 2018 nach der WM in Russland gemeinsam mit Pablo Aimar interimsweise zu Sampaolis Nachfolger. Später wurde Scaloni Cheftrainer Argentiniens, sein erstes großes Turnier war die Copa América 2019, bei der er mit der Albiceleste den dritten Platz erreichte.

Im Jahr 2021 folgte der große Triumph in der Copa América mit dem 1:0-Sieg im Finale über Brasilien. Nun will Scaloni den höchsten internationalen Titel mit Messi und Co. holen.