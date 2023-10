Lionel Messi zurück zum FC Barcelona? Inter-Miami-Trainer Tata Martino spricht über Leih-Gerücht

Inter-Miami-Trainer Tata Martino spricht über das Gerücht, dass Lionel Messi leihweise zum FC Barcelona zurückkehren könnte.

WAS IST PASSIERT? Tata Martino, Trainer von Inter Miami, hat das Gerücht, dass sein Star-Spieler Lionel Messi in Kürze auf Leihbasis für seinen Ex-Klub FC Barcelona auflaufen könnte, kommentiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter Miami musste am Samstag in der MLS durch eine Niederlage gegen Cincinnati alle Play-off-Hoffnungen begraben. Die neue Saison beginnt erst im Februar 2024, sodass Messi in nächster Zeit keine wichtigen Pflichtspiele mit seinem neuen Klub bevorstehen.

Daher kam zuletzt das Gerücht auf, dass Messi im Januar auf Leihbasis zum FC Barcelona zurückkehren könnte, um den Katalanen in der zweiten Saisonhälfte zu helfen und danach wieder im Sommer 2024 in Miami einzusteigen.

Bei Inter Miami hatte er im Sommer einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben.

WAS WURDE GESAGT? "Fliegt er da zum Spaß hin? Vielleicht besucht er Barcelona nochmal. Darüber hinaus weiß ich davon nichts", sagte Miami-Trainer Martino.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim FC Barcelona wollen die Fans und angeblich auch die Klub-Verantwortlichen, dass die Vereinslegende Messi noch einmal im Trikot der Blaugrana aufläuft.