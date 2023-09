Lionel Messi zur Weltmeisterschaft 2026? Argentiniens Kapitän lässt die Teilnahme offen

Zuletzt noch ausgeschlossen, äußerte sich Lionel Messi zu einer möglichen WM-Teilnahme mit Argentinien. Die Albiceleste kann sich Hoffnungen machen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nicht ausgeschlossen. Er äußerte sich damit etwas defensiver als vor einigen Monaten.

WAS WURDE GESAGT? In einem Interview mit Migue Granados auf dem YouTube-Kanal OLGA sagte der 36-Jährige Stürmer von Inter Miami: "Ich weiß nicht, ob ich es bis dorthin schaffe. Das habe ich schon einmal gesagt. Ich denke noch nicht daran, weil es noch in weiter Ferne liegt, momentan denke ich eher an die Copa América. Mein jetziges Ziel ist es, in guter Form zur Copa América in den Vereinigten Staaten anzureisen. Das wird großartig! Ich werde mit der WM mal schauen, je nachdem, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt fühle, entscheide ich dann."

Der Argentinier könnte sich während der WM 2026 sowieso schon in den Staaten aufhalten, immerhin läuft sein Vertrag bei Inter Miami bis 2025 und er besitzt eine Option auf ein weiteres Jahr.

Wie es danach für den Angreifer weitergeht, weiß er selbst noch nicht. Eine Rückkehr zu seinem Jugendklub, den Newell's Old Boys, scheint weiterhin möglich.

"Der Gedanke war schon immer da - und nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft noch mehr -, den argentinischen Fußball zu genießen und für Newell's zu spielen. Als Kind bin ich immer dorthin gegangen. Ich bin dort immer auf den Platz gegangen, das war mein Traum", führte Messi aus.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Messi durchlief die Jugendabteilung von Newell's und wechselte im Jahr 2000 zum FC Barcelona. Bei den Katalanen spielte er bis 2021. Nach zwei Jahren bei PSG kickt er nun bei Inter Miami in der MLS.

