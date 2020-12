Lionel Messi vom FC Barcelona: "Ich hätte zum Psychologen gehen sollen"

Unterstützung durch einen Psychologen hat Lionel Messi in seiner Karriere bislang nicht in Anspruch genommen, auch wenn ihm das geholfen hätte.

Lionel Messi (33) vom hat erzählt, dass er im Laufe seiner Karriere noch nie psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat - und das bereut.

"Nein", sagte er auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit dem spanischen TV-Sender La Sexta. "Aber ich hätte zum Psychologen gehen sollen, das weiß ich." In welcher konkreten Situation, ließ er offen.

Messi: "Lieber fresse ich alles in mich hinein"

"Ich bin sehr introvertiert, teile meine Gefühle ungern mit. Lieber fresse ich alles in mich hinein. Das ist halt so", sagte Messi, der sich gelegentlich ein unaufgeregteres Leben wünscht: "Manchmal möchte ich anonym sein und in den Supermarkt, ins Kino, in ein Restaurant gehen, ohne 300 Augen zu haben, die sehen, was ich tue."

Generell sei sein Leben "sehr normal - es ist sogar langweilig", wie er feststellte.