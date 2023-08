Wegen Lionel Messi: Victoria Beckham muss mit Tochter aufgrund von Prügelei aus Restaurant flüchten

Victoria Beckham ist wohl mit ihrer Tochter nach einer Schlägerei aus einem Restaurant in Miami geflüchtet - wegen eines Vorfalls um Lionel Messi.

WAS IST PASSIERT? Ein Gast eines Restaurants in Miami hat behauptet, er sei vom Sicherheitspersonal blutig geschlagen worden, nachdem seine Familie versucht hatte, ein Gruppenfoto zu machen. Er hatte den 21. Geburtstag seiner Tochter im "Gekko" in Miami gefeiert - wo Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo ebenfalls zugegen waren, um mit den Beckhams auszugehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Daily Mail berichtet, dass die Sicherheitskräfte wütend auf einen Gast reagierten, der versuchte, in dem Lokal, das dem puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny und dem Unternehmer David Grutman gehört, Fotos zu machen.

Dem Bericht zufolge wurde Victoria gesehen, wie sie ihre Tochter Harper in Sicherheit brachte, nachdem die Gruppe - zu der auch ihr Ehemann David und Messis Teamkollegen von Inter Miami, Sergio Busquets und Jordi Alba, gehörten - die Feierlichkeiten nach dem 4:0-Sieg gegen Charlotte im Ligapokal am Freitag genossen hatte.

WAS WURDE GESAGT? Der ungenannte Gast wurde angeblich beschuldigt, versucht zu haben, ein Foto von Messi und Antonela zu machen, aber er erzählte einem Kameramann vor Ort seine Version der Geschichte. "Ddie Sicherheitsleute stürzten sich auf uns, warfen mich raus und schlugen mir ins Gesicht", sagte er laut Daily Mail.

"Nur weil mein Kumpel versucht hat, ein Foto mit seiner Frau zu machen, nicht mit den Beckham oder Messi – es war eine Familienangelegenheit."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty/GOAL/IG-@victoriabeckham@gekkomiami

WIE GEHT ES WEITER? Messis Familie und die Beckhams wurden bereits in diesem Restaurant gesichtet, nachdem der Argentinier in die MLS gewechselt war. Der Weltpokalsieger hat in seinen ersten sechs Spielen für Miami neun Tore erzielt und dem Team zum Einzug ins Finale des Leagues Cup verholfen.