"Es ist ein Jammer" - Sergio Busquets verrät: Miami-Superstar Lionel Messi schwer gefrustet

Die verletzungsbedingte Pause macht Messi schwer zu schaffen. Von den Playoffs kann Miami nur träumen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist tief enttäuscht, dass er Inter Miami im Kampf um einen Playoff-Platz in der MLS derzeit nicht helfen kann. Dies verriet Teamkollege Sergio Busquets nach Miamis 1:4-Pleite gegen Chicago Fire in der Nacht auf Donnerstag.

WAS WURDE GESAGT? “Der erste Mensch, der Leo auf dem Platz sehen will, ist Leo selbst”, sagte Busquets, der im Juli vom FC Barcelona zu Inter Miami gewechselt war. “Dann kommen wir, seine Mannschaftskameraden, die wissen, wie wichtig er für uns ist. Es ist ein Jammer, aber gegen Verletzungen im Fußball kann man nichts machen.”

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi plagt sich seit einem Länderspiel mit Argentinien gegen Ecuador Anfang September mit muskulären Problemen herum. Für Miami kam der 36-Jährige seither nur noch zu einem Kurzeinsatz gegen Toronto, während er sechs Spiele verpasste. Mit Messi hatte Miami elf von zwölf Pflichtspielen gewonnen, bei einem Unentschieden. Der argentinische Weltmeister verbuchte bereits elf Tore und fünf Assists für seinen neuen Arbeitgeber.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Durch die 16. Saisonniederlage im 31. Spiel kann Miami den Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Das Team aus Florida rangiert in der Eastern Conference weiterhin auf dem vorletzten Platz und hat bei noch drei ausstehenden Spielen fünf Punkte Rückstand auf Play-off-Rang neun.