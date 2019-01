Lionel Messi vom FC Barcelona verrät: An dieses Tor werde ich mich immer erinnern

Gegen Eibar erzielte Lionel Messi sein 400. Tor in LaLiga. Nun verrät der Star des FC Barcelona, an welchen Treffer er sich besonders gern erinnert.

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi hat nach seinem 400. Ligatreffer für den FC Barcelona verraten, an welches seiner Tore in LaLiga er sich immer zurückerinnern wird.

"Mein erstes Tor gegen Albacente war etwas ganz Besonderes", verriet Messi im Rahmen einer Auszeichnung der spanischen Zeitung Mundo Deportivo. "Den Pass von Ronaldinho werde ich nie vergessen."

Für Lionel Messi sind die Tore im Clasico gegen Real Madrid "speziell"

Doch nicht nur an sein erstes Ligator aus dem Jahr 2005 denkt der Argentinier gern zurück. Speziell die Tore in den Clasicos gegen den großen Rivalen Real Madrid sind für Messi "speziell": "Trotzdem geht es am Ende nicht darum, spektakuläre Tore zu erzielen, sondern einzig darum, der Mannschaft zu dienen und Spiele zu gewinnen."

Trotz des Understatements gibt der 31-Jährige zu, stolz darauf zu sein, die magische Marke von 400. Ligatreffern geknackt zu haben: "Ich beschäftigte mich nicht zu sehr mit Statistiken und Zahlen, doch bin stolz darauf, die 400 erreicht zu haben. Ich hoffe, es werden noch einige Tore hinzukommen."