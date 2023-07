Lionel Messi im Supermarkt! Inter-Miami-Star posiert beim Einkaufen für Selfies mit Fans

Einkaufen und dabei einen, wenn nicht den besten Fußballer der Welt treffen - so geschehen in Miami mit Superstar und MLS-Neuzugang Lionel Messi.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wechselt zu Inter Miami. In seiner neuen Heimat in Florida begab er sich direkt mal auf einen Trip in einen lokalen Supermarkt. Dort blieb der 36-Jährige nicht lange unentdeckt und posierte für mehrere Fotos mit Fans.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi gewöhnt sich an das Leben in den USA, bevor er offiziell als Spieler von Inter Miami vorgestellt wird. In Vorbereitung auf sein MLS-Debüt plant der Verein, sein 18.000 Zuschauer fassendes DRV PNK-Stadion umzugestalten, um von dem großen Interesse an dem ehemaligen Barcelona-Star zu profitieren. Es wird erwartet, dass die Zuschauerzahlen nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Messi in die Höhe schnellen werden, und Videos von der Ankunft des neuen Stars von Inter Miami in den USA steigern den Hype noch weiter.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der Ankunft von Messi ist die Saison für Inter Miami bisher nicht besonders gut verlaufen. Nach der Entlassung von Trainer Phil Neville liegt der Verein mit nur 18 Punkten aus 21 Spielen auf dem letzten Platz der MLS Eastern Conference. Nun liegt es auch an Messi, den Verein wieder nach oben zu bringen.