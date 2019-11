Lionel Messi spricht über schweren Start beim FC Barcelona: "Es waren harte Zeiten"

Als 13-Jähriger kam Lionel Messi aus seiner argentinischen Heimat zum FC Barcelona. Der Start in Katalonien fiel 'La Pulga' alles andere als leicht.

Superstar Lionel Messi hat über seinen Start beim gesprochen und verraten, dass er damals "harte Zeiten" durchlebte. In einem Interview für seine OTRO -Dokumentation "Becoming Leo Messi" erinnerte er sich: "Ich war ein Junge. Ich wollte nur nach Barcelona kommen und spielen. Ich war mir nicht bewusst, wie schwierig es für mich und meine Familie sein würde."

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Vor allem sportlich fiel es Messi zunächst schwer, Anschluss zu finden. Dabei wurde der Argentinier auch von Verletzungen zurückgeworfen: "Als ich hier nach zwei, drei oder vier Monaten spielen konnte, verletzte ich mich in meinem ersten Spielen und war wieder für anderthalb Monate raus."

Lionel Messi über Anfang beim FC Barcelona: "Es kam mir nie in den Sinn, nach Hause zu gehen"

Die größte Herausforderung für Messi und seine Familie war jedoch die Umstellung auf das neue Land. "Meine Brüder waren zurück nach gegangen. Die Anpassung meine Schwester war am härtesten, sie war die Kleinste und es war schwer für sie, mit der Schule und allem zurecht zu kommen. Meine Eltern entschieden, dass meine Mutter mit ihr nach Argentinien gehen sollte", sagte der sechsmalige Weltfußballer.

Eine Rückkehr in seine Heimat stand für ihn selbst trotz der Startschwierigkeiten jedoch außer Frage. "Es waren harte Zeiten, doch es kam mir nie in den Sinn, nach Hause zu gehen", erklärte der 32-Jährige und führte aus: "Ich war allein und sie fragten mich, was ich tun wollte, ob ich bleiben oder gehen wolle. Die Entscheidung lag bei mir und sie unterstützen mich. Ich machte immer klar, dass ich bleiben wollte."

Im Jahr 2000 kam Messi als 13-Jähriger von den Newell’s Old Boys in Barcas Jugendakademie La Masia. Die Katalanen bildeten den Offensivmann nicht nur aus, sondern übernahmen auch die hohen Kosten einer Hormontherapie für Messi, der lange unter einer Wachstumsstörung litt.