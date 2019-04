Barca-Star Lionel Messi wollte als 13-Jähriger Sportlehrer werden

Lionel Messi, Superstar des , peilte mit 13 Jahren eine Zukunft als Sportlehrer an. Das geht aus einem Interview hervor, das der junge Messi der argentinischen Zeitung Diario La Capital aus seiner Heimatstadt Rosario gab, kurz bevor er aus der Jugend der Newell's Old Boys in Barcas Nachwuchs wechselte.

In dem Interview, das die spanische Zeitung As nun ausgegraben hat, gibt Messi kurze Antworten auf mehrere Stichworte. Bei "Beruf" gibt er dabei Sportlehrer an. Bei "Held" nennt er seinen Vater Jorge und seinen Patenonkel Claudio, bei "Buch" die Bibel, sein Lieblingsmodel war seinerzeit offenbar die österreichisch-stämmige Nicole Neumann.

Unter "Hoffnung" gibt er an, einmal für Newell's in der ersten Liga zu spielen. Ein Wunsch, der sich für den 31-jährigen Argentinier bis heute nicht erfüllt hat, den er allerdings zu seinem Karriereende hin anstrebt, wie er bereits einige Male betonte.

