Lionel Messi angeblich noch am Sonntag zum Medizincheck in Paris

Der Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain nimmt Formen an. Noch am Sonntag könnte angeblich der Medizincheck erfolgen.

Die Zeichen für einen Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain verdichten sich immer weiter. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, soll Messi im Laufe des Sonntags in Paris ankommen, um mit Klubvertretern die letzten Vertragsdetails zu besprechen. Laut ESPN wurde bereits eine grundsätzliche Einigung für einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Saison erzielt. Argentinischen Quellen zufolge könnte noch am Sonntag oder spätestens am frühen Montagmorgen der Medizincheck erfolgen.

Während seiner emotionalen Abschieds-Pressekonferenz in Barcelona hatte Messi bereits erklärt, dass PSG eine "Möglichkeit" sei, sich aber auch noch andere Optionen offengehalten. Schon unmittelbar nach der am Donnerstag geplatzen Bombe, dass Messi aufgrund der Finanzregeln der spanischen Liga nicht beim FC Barcelona bleiben kann, galt der französische Spitzenklub als Favorit auf eine Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers.

Messi emotional: "Wir alle wollten hier bleiben"

So soll es noch am selben Abend einen ersten Kontakt zwischen Messi und seinem argentinischen Landsmann Mauricio Pochettino gegeben haben. Dies dementierte der PSG-Coach jedoch am Freitag. Dennoch kursierten bereits erste Details durch das Internet, so auch Messis angebliche neue Rückennummer "19".

Messi selbst zeigte sich am Sonntag im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonferenz sehr emotional. "Ich bin nicht auf so etwas vorbereitet. Wir alle wollten unbedingt hier bleiben. Zu Hause. In unserem Haus. Ich war mein ganzes Leben hier. Die Zeit war unglaublich", sagte er und vergoss einige Tränen.