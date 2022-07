Lionel Messi: Als ein ehemaliger Präsident von Como Calcio ein irres Gerücht in die Welt setzte

Enrico Prezisio behauptete, dass der junge Lionel Messi beinahe bei Como Calcio gelandet wäre - ein Schwindel, wie sich Jahre später herausstellte.

Lionel Messi - gemeinsam mit Cristiano Ronaldo ist der Argentinier der Spieler, der die Welt des Fußballs in den vergangenen 20 Jahren wegen seines herausragenden Könnens am meisten geprägt hat. Der nur 1,69 Meter große Edeltechniker gewann dreimal die Champions League, wurde zehnmal spanischer Meister, französischer Meister und zudem siebenmal als Weltfußballer mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Bereits in sehr jungen Jahren machte sich der in Rosario geborene Messi auf den Weg nach Europa. Im Jahr 2000 wanderte die Familie nach Spanien aus - auch um die weitere Behandlung von Lionel Messis Hormonstörung zu ermöglichen. Da die hohen Kosten für die Behandlung argentinische Mannschaften abschreckten, wandte sich die Familie an den FC Barcelona. Diesen beeindruckte "La Pulga"(dt.: der Floh) in einem Probetraining derart, dass Barca dem damals 13 Jahre alten Lionel Messi einen Vertrag gab, der auch die Behandlungskosten beinhaltete.

Ginge es nach Enrico Preziosi, hätte Lionel Messi seine Karriere beinahe nicht beim FC Barcelona begonnen, sondern bei Como Calcio. Preziosi war von 1997 bis 2003 Präsident des Klubs aus Norditalien. Der Unternehmer steckte viel Geld in den Verein. 2002 war dies dann von Erfolg gekrönt - Como Calcio stieg in die Serie A auf, um dann gleich wieder abzusteigen.

Messi spielt angeblich in Como vor

In mehreren Interviews erzählte Preziosi in den vergangenen Jahren, dass damals ein körperlich etwas schwacher Junge von der Jugendakademie der Newell's Old Boys in Como beim Vorspielen war. "Er war sehr stark, aber wir haben ihm nicht vertraut. Manchmal werden Fehler gemacht", sagte Preziosi beispielsweise 2012, dem Jahr, als Messi das vierte Mal der Ballon d'Or verliehen wurde. Drei Jahre später sagte er Gazzetta TV, dass Messi ihm "von Beobachtern des Vereins in Argentinien vorgeschlagen wurde". 50.000 Euro hätten damals investiert werden müssen.

Den Worten des heute 74 Jahre alten Preziosi wurde in ganz Italien vielerorts Glauben geschenkt. Viele fragen sich, was nur passiert wäre, wenn es Lionel Messi nach Italien, später dann in die Serie A, verschlagen hätte.

In seinen Interviews änderte Preziosi, bis September 2021 Präsident des FC Genua, seine Aussagen bezüglich des Besuchs von Messi immer wieder ab, behauptete einmal auch, dass er sich persönlich gar nicht um die Verhandlungen gekümmert hatte.

"Lionel Messi war noch nie in Como"

Der wahren Geschichte wollte dann der Corriere di Como nachgehen und stellte 2019 per E-Mail der Pressestelle des FC Barcelona die Frage, wie die ganze Geschichte damals ablief. Die kurze und knappe Antwort: "In Bezug auf Ihre Frage können wir bestätigen, dass Lionel Messi noch nie in Como war, um bei irgendeiner Mannschaft vorzuspielen." Es war also alles nur ein Schwindel, der jetzt aufgeflogen war.

Dazu passt auch, dass sich auf Nachfrage der Zeitung in Como niemand an Messi erinnern konnte und im Sportzentrum Orsenigo auch die damaligen Manager der Jugendmannschaften angaben, dass sie ihn nie gesehen hätten.

Während Messi seine einzigartige Karriere seit 2021 bei Paris Saint-Germain fortsetzt, spielt Como Calcio nach zwei Aufstiegen in Serie in der kommenden Saison in der Serie B, der zweithöchsten italienischen Spielklasse.