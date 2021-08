Im Fall Messi: PSG-Coach Pochettino gibt sich kryptisch

Führt Lionel Messis Weg nach dem Aus beim FC Barcelona zu Paris Saint-Germain? Nun äußert sich PSG-Coach Mauricio Pochettino.

Nach der Bekanntmachung des FC Barcelona, dass Lionel Messi den Verein nach 21 Jahren endgültig verlassen wird, hat sich nun auch Messis argentinischer Landsmann Mauricio Pochettino geäußert. Dessen Klub Paris Saint-Germain wurde nach dem Beben am Donnerstagabend schnell als mögliche Alternative für Messi genannt.

Und Pochettino machte keinen Hehl daraus, dass Messi ein interessanter Spieler sei. "Ein Spieler seines Kalibers ist immer interessant. Der Klub arbeitet an verschiedenen Optionen, aber wir sind auf das Spiel gegen Troyes fokussiert", sagte er. PSG startet am Samstagabend (21 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger ES Troyes AC in die Ligue-1-Saison.

Pochettino bestreitet Gespräch mit Messi

Laut The Athletic habe es zwischen Messi und Pochettino noch am Donnerstagabend direkten Kontakt gegeben. Doch das bestreitet der PSG-Coach. "Ich habe nicht mit ihm gesprochen", stellte er klar und dementierte zugleich einen möglichen Zusammenhang mit einem möglichen Transfer von Kylian Mbappe zu Real Madrid. Messi wurde als Alternative für den Franzosen genannt, sollte dieser zu den Königlichen wechseln.

Doch laut Pochettino spielen diese Gedanken noch keine Rolle. "Wir sind auf den Saisonstart und das erste Spiel in der Ligue 1 fokussiert", sagte er: "Gleichzeitig arbeitet der Klub auf dem Transfermarkt daran, Elemente zu finden, die uns verbessern und dabei helfen können, unsere Ziele zu erreichen."