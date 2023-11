Lionel Messi nimmt mit Inter Miami wohl an einem Wettbewerb teil, den es seit 1998 nicht mehr gab

44 große Titel hat Lionel Messi bereits gewonnen. Ein neuer könnte im nächsten Jahr dazukommen.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami und Superstar Lionel Messi nehmen 2024 offenbar an einem Wettbewerb teil, der seit 1998 nicht mehr ausgetragen wird: Laut eines Berichts der As soll die Copa Interamericana im kommenden Jahr wieder stattfinden – und zwar in einer erweiterten Version.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Copa Interamericana standen sich bis 1998 die Kontinentalmeister von Nord- und Südamerika gegenüber. Es traf also der Gewinner des CONCACAF Champions Cups auf den Sieger der Copa Libertadores. Rekordsieger ist der argentinische Klub Independiente, der dreimal triumphierte.

Bereits im Januar 2023 hätten sich die Verbände sich darauf verständigt, den Wettbewerb 2024 neu aufzulegen. Er war nicht mehr ausgetragen worden, weil stattdessen Teams des jeweils anderen Verbands in der Königsklasse des anderen antraten. Zum Beispiel nahmen mexikanische Vereine an der Copa Libertadores teil.

WIE GEHT ES WEITER? 2024 soll die Copa Interamericana auf vier Mannschaften ausgeweitet werden, Teilnehmer sind dann laut As die Gewinner von Copa Libertadores, Copa Sudamericana, CONCACAF Champions League und dem Leagues Cup. Letzteren gewannen vor wenigen Monaten Ballon-d'Or-Sieger Lionel Messi und Inter Miami.

Die weiteren qualifizierten Mannschaften sind LDU Quito (Ecuador), Club León (Mexiko) und Fluminense (Brasilien).

Im Halbfinale soll Inter Miami auf Fluminense treffen, während Quito und Club León das zweite Semifinale bestreiten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty