Lionel Messi nicht nach China! Inter Miami sagt geplante Tour wegen "unvorhergesehener Umstände" ab

Inter Miamis Trip nach China samt zweier Freundschaftsspiele kommt nicht zustande.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat seine geplante Tour nach China Anfang November abgesagt. Der MLS-Klub veröffentlichte am Mittwoch ein offizielles Statement auf seiner Webseite, in dem "unvorhergesehene Umstände" als Grund angegeben wurden.

WAS IST PASSIERT? In der Mitteilung des Klubs von Superstar Lionel Messi heißt es: "Tourveranstalter NSN hat Inter Miami über die Absage der China-Tournee aufgrund unvorhergesehener Umstände in China informiert. Inter Miamis Ziel bleibt es, seine globale Reichweite zu erweitern, indem es vor unglaublichen Fans aus der ganzen Welt spielt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Verpassen der Playoffs in der MLS ist die Saison für Miami bereits beendet. Der Klub wollte die Zeit für eine Marketingreise nach China samt zweier Freundschaftsspiele nutzen. Diese sollten am 5. und 8. November gegen Qingdao Hainiu und Chengdu Rongcheng steigen.

Der argentinische Journalist Gaston Edul von TyC Sports berichtete bereits Anfang der Woche, die beiden Testspiele würden wegen "bürokratischer und wirtschaftlicher Probleme" nicht über die Bühne gehen.

WIE GEHT ES WEITER? Durch die abgesagte Reise hat Inter nun eine noch längere Winterpause. Die neue Saison in der MLS beginnt Ende Februar, vermutlich steigen Messi und Co. im Januar wieder ins Training ein.