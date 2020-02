LA Galaxy: Trainer Guillermo Schelotto erkundigte sich offenbar nach Transfer von Lionel Messi

Messi als Ersatz für Ibrahimovic? Offenbar erkundigte sich LA Galaxy nach der Möglichkeit einer Verpflichtung des Argentiniers bei dessen Vater.

-Klub hat sich angeblich Ende vergangenen Jahres nach einem Transfer von Superstar Lionel Messi vom erkundigt. Wie der argentinische Radiosender Radio Continental berichtet, soll Galaxy-Trainer Guillermo Barros Scheletto Messis Vater und Berater Jorge Messi kontaktiert haben, um sich über die Zukunftspläne des sechsmaligen Ballon-d'Or-Gewinners zu informieren.

Scheletto, wie Messi Argentinier, soll den 32-Jährigen als Ersatz für den zur AC Milan abgewanderten Zlatan Ibrahimovic ins Visier genommen haben. Letzten Endes verpflichteten die Kalifornier aber den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Javier Hernandez.

AHORA #ClossContinental | 🚨 Cuenta @arielsenosiain que Guillermo Barros Schelotto averiguó con Jorge Messi cuáles eran las intenciones de Lionel para hacer un intento de llevarlo a @LAGalaxy en lugar de Zlatan a fin de año | 📻 FM 104.3 📻 AM590 https://t.co/4qBntCSl9T pic.twitter.com/WDM01ETAnH — Radio Continental (@Continental590) February 18, 2020

Lionel Messi will Karriere wohl bei Barca beenden

Zuletzt kamen vermehrt Spekulationen über einen möglichen Abschied Messis zum Saisonende auf, nachdem dieser die Kritik von Barca-Sportdirektor Eric Abidal konterte. Der Franzose hatte die Einstellung der Spieler als einen der Gründe für die Entlassung von Ex-Coach Ernesto Valverde ausgemacht.

Messi spielt seit 2000 für die Katalanen, bei denen er noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. Dass er in seiner Karriere noch für einen anderen Klub als Barca spielt, ist trotz der jüngsten Querelen sehr unwahrscheinlich. Selbst an seinem Traum, am Ende der Laufbahn noch einmal für seinen Heimatklub Newell's Old Boys in aufzulaufen, zweifelte Messi vor einigen Monaten. Die Familie, die sich in Barcelona pudelwohl fühle, stehe über allem.