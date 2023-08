Lionel Messi muss auf Reunion verzichten: Andrés Iniesta findet neuen Klub

Andrés Iniesta wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch eine Reunion mit Lionel Messi war lange Thema.

WAS IST PASSIERT? Andrés Iniesta unterschreibt einen Vertrag beim Emirates Club. Das verkündete der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten via Twitter. Laut Fabrizio Romano soll sein Arbeitspapier bis 2024 gültig sein – mit der Option auf ein weiteres Jahr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 39-Jährige spielte seit 2018 in Japan für Vissel Kobe, doch sein Vertrag lief in diesem Sommer aus. In den vergangenen Tagen gab es das Gerücht, dass Iniesta ebenfalls zu Inter Miami wechseln und sich dort seinen ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba anschließen könnte. Daraus wurde aber letztlich nichts.

Der Emirates Club ist in der vergangenen Saison in die UAE Pro League, die höchste heimische Liga, aufgestiegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Iniesta zählt zu den erfolgreichsten Fußballern der Welt. Mit Barça gewann er einst viermal die Champions League, wurde neunmal spanischer Meister und sechsmal Pokalsieger. Auch mit der Nationalmannschaft sammelte er wichtige Titel, wurde 2008 und 2012 Europa- sowie 2010 Weltmeister.

2012 wurde der Mittelfeldspieler zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. In Japan absolvierte er 134 Pflichtspiele für Vissel Kobe, in denen er 26 Tore und 25 Assists beisteuerte.