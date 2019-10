Trainerlegende Fabio Capello verrät: Juventus wollte einst Lionel Messi ausleihen

Bei einem Testspiel im August 2005 wurde Fabio Capello erstmals Zeuge der Genialität von Lionel Messi - und wollte ihn sofort zu Juventus holen.

Trainerlegende Fabio Capello hat verraten, dass er Lionel Messi einst zu holen wollte. Er sah den damals 18-jährigen Argentinier erstmals bei einem Testspiel mit Juve gegen den im August 2005.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Als Messi auf den Platz kam, versetzte er die Fans in einen Rausch. Also ging ich zu Frank Rijkaard (damaliger Barca-Trainer, d. Red.) und fragte, ob er ihn an uns verleihen könnte", sagte Capello im Interview mit Sky Sport Italia. Messi traf beim 2:2 zwar nicht, legte aber einen überragenden Auftritt hin.

Fabio Capello: Keine Chance auf Messi-Leihe

Capello weiter: "Barca hatte damals ein Problem, da sie nicht mehr als drei Nicht-EU-Ausländer einsetzen durften. Aber Rijkaard sagte mir nur, dass sie dennoch einen Weg finden würden, Messi spielen zu lassen."

Messi blieb bekanntlich bis heute bei Barcelona, inzwischen hat der 32-Jährige 603 Pflichtspieltore für den amtierenden spanischen Meister erzielt. Capello trainierte Juve von 2004 bis 2006 und hat seine Karriere nach seinem letzten Engagement beim chinesischen Klub Jiangsu Suning (Juni 2017 bis März 2018) mittlerweile beendet.