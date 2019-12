Josep Maria Bartomeu glaubt an Karriereende von Lionel Messi beim FC Barcelona

Geht es nach Josep Maria Bartomeu, wird Lionel Messi eines Tages seine erfolgreiche Karriere im Barcelona-Dress beenden.

Präsident Josep Maria Bartomeu ist guter Dinge, dass Superstar Lionel Messi seine Laufbahn beim spanischen Meister beendet. Bei Catalunya Radio sagte der Klubchef: "Ich glaube, er wird hier spielen, bis er sich zur Ruhe setzt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es so sein wird. Er hört auf, wann er will."

Messi steht in Barcelona noch bis 2021 unter Vertrag. Aufgrund einer Klausel kann er die Blaugrana allerdings in jedem Sommer ablösefrei verlassen. Ein Szenario, an das Bartomeu aber eben nicht glaubt.

Lionel Messi spielt seit 2000 für den FC Barcelona

Er betonte, dass der Klub offen für Vertragsgespräche sei: "Wegen seiner Qualität und seiner Bedeutung hoffe ich, dass ich Messi von einem neuen Vertrag überzeugen kann. (…) Das hier ist sein Verein, der Verein seines Lebens."

Bartomeu ergänzte: "Der beste Spieler der Geschichte wird eines Tages sagen, dass er aufhört. Dieser Tag macht mir Sorgen. Aber bis dahin kann er so viele Verträge hier unterschreiben, wie er will."

Messi wechselte 2000 aus seiner Heimat nach Barcelona und feierte seitdem große Erfolge. In der vergangenen Woche wurde der 32-Jährige als erster Spieler zum sechsten Mal mit dem Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt ausgezeichnet.