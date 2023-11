"Lass uns spielen": Lionel Messi investiert zusammen mit Kun Agüero in eSports - und David de Gea will mit Cristiano Ronaldo nachziehen

Lionel Messi ist neben Sergio Agüero jetzt einer der Besitzer von KRÜ. David de Gea will bei Rebels Gaming mit Cristiano Ronaldo nachziehen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist der neue Mitbesitzer von KRÜ, dem von seinem Kumpel Sergio Agüero 2020 gegründeten eSports-Team. Das bestätigte Agüero am Dienstag in einem Video, das Messi mit dem Satz "Okay, lass uns spielen" beendet.

WAS WURDE GESAGT? "Ich freue mich, dass ich wieder mit Leo in einer Mannschaft bin, natürlich auf einer neuen Etappe, mit ganz anderen Herausforderungen. Es ist eine Ehre, dass er jetzt bei KRÜ dabei ist. Er ist der beste Fußballer aller Zeiten und ein echter Freund", sagte Agüero über Messi.

WAS IST DER HINTERGRUND? KRÜ hat sich im eSports als eines der bekanntesten Teams etabliert. KRÜ-Spieler treten unter anderem bei Rocket League, FIFA, League of Legends und Valorant an.

DER TWEET ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Kurz nachdem Messi Einstieg bei KRÜ bestätigt worden war, lud David de Gea mit Cristiano Ronaldo das nächste Fußball-Schwergewicht in den eSports-Bereich ein, diesmal zu Rebels Gaming, einem Team, das dem Ex-Torhüter von Manchester United gehört.

“I'm calling @Cristiano @RebelsGaming", schrieb er unter den Original-Tweet von KRÜ.