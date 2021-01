Messi zu Inter Mailand? Veron: Nur Zanetti könnte ihn überzeugen

Wo Lionel Messi nächste Saison spielt, ist weiterhin offen. Juan Sebastian Veron glaubt, dass Inter Mailand nur geringe Chancen hat.

Der frühere argentinische Nationalspieler Juan Sebastian Veron hat über einen möglichen Wechsel von Barcelona-Superstar Lionel Messi zu im kommenden Sommer gesprochen. Den Nerazzurri räumt er dabei nur dann Chancen ein, wenn Vize-Präsident Javier Zanetti eine gewichtige Rolle in den Verhandlungen einnimmt.

"Ich glaube nicht, dass er nach geht. Wenn doch, dann nur wegen Javier Zanetti, der ihn gut kennt und versuchen wird, ihn vom künftigen Projekt des Klubs zu überzeugen und ihm ein gutes Gefühl zu geben", sagte Veron, der von 2004 bis 2006 selbst für Inter spielte, im Interview mit Stats Perform News.

Veron: Inter muss Messis Herz erreichen

Zanetti, schon als Spieler 19 Jahre lang für Inter aktiv, lief 37-mal gemeinsam mit Messi für Argentiniens Nationalmannschaft auf. Der 33-jährige Angreifer wollte Barca bereits letzten Sommer verlassen, rang sich letztlich aber doch zu einem Verbleib durch. Ende Juni diesen Jahres läuft Messis Vertrag bei den Katalanen aus, dann könnte er ablösefrei wechseln, sollte es nicht mehr zu einer Verlängerung seines Arbeitspapiers kommen.

"Am Ende ist es einzig und allein Messis Entscheidung", führte Veron zur Zukunft seines Landsmannes aus. "Aber wenn Inter einen Versuch starten will, müssen sie ihm schmeicheln und sein Herz erreichen, um ihn zu bekommen. Ich weiß nicht, wieviele Jahre er noch auf diesem Level spielen will - und wenn Inter ihn verpflichten will, müssen sie ihn zwingend zu ihrem Aushängeschild machen und ihm klar machen, dass sie sich auf allerhöchstem Niveau sehen."



In der steht Inter derzeit drei Punkte hinter Stadtrivale Milan auf Platz zwei. Messi ist mit Barca in derzeit Dritter, hat in dieser Saison bisher 14 Tore in 22 Pflichtspielen erzielt.