Lionel Messi in die Premier League? Kaka: Wird kein Problem für ihn sein, dort zu spielen

Nach den jüngsten Unruhen bei Barca wurde auch über einen Abgang von Messi spekuliert. Ex-Profi Kaka kann sich ihn durchaus in England vorstellen.

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Kaka hält einen Abschied von Superstar Lionel Messi aus Barcelona für nicht unwahrscheinlich und traut dem Argentinier auch zu, beispielsweise in der Premier League Fuß zu fassen. "Es ist schwer, sich ihn bei einem anderen Verein vorzustellen, aber er könnte sich denken: 'Es ist Zeit für eine Veränderung und eine andere Erfahrung'", erklärte der 37-Jährige im Gespräch mit Sky Sports News.

Der Weltmeister von 2002 glaubt nicht, dass der sechsmalige Ballon-d'Or-Gewinner Schwierigkeiten haben würde, in zu spielen: "Ich glaube, es wird kein Problem für ihn sein, in der Premier League zu spielen", meinte er.

Barca: Geht Messi im Sommer ablösefrei?

"Es kommt natürlich darauf an, was er in seiner Karriere möchte", betonte der ehemalige Madrilene. Der 32-jährige Messi kann Barcelona dank einer besonderen Vereinbarung jeweils zum Saisonende ablösefrei verlassen.

Zuletzt gab es Spekulationen um einen möglichen Abgang des Superstars, nachdem der die Kritik von Sportdirektor Eric Abidal gekontert hatte.

Der Vertrag des 138-fachen Nationalspielers, der seit 2000 für die Katalanen aufläuft, läuft noch bis 2021.