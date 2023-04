GOAL erschafft gigantisches Messi-Kunstwerk in Buenos Aires

GOAL hat in Zusammenarbeit mit der Künstlergruppe Boedo ein Wandgemälde zu Ehren von Lionel Messi in Buenos Aires geschaffen.

WAS IST PASSIERT? Zusammen mit Content-Creator und Künstler Chulengol und seinen Kollegen von der Boedo Artistic Group hat GOAL in Buenos Aires ein Wandbild von Argentinien-Star Lionel Messi als Hommage an seinen Triumph bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar geschaffen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für das Wandbild wurden 168 Fliesen, 20 Liter Farbe, 30 Kilo Zementkleber und 10 Kilo Kleister verwendet. Das Wandbild wurde an einer Wand im Stadtbezirk 5 von Buenos Aires angebracht, der den Vierteln Almagro und Boedo entspricht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der 35-Jährige trifft am Samstag in der Ligue 1 mit PSG auf Lens.