Lionel Messi erzielt bei Sieg von Inter Miami bereits sein neuntes Tor

Lionel Messi erzielte sein neuntes Tor für Inter Miami und führte seine Mannschaft ins Finale des Leagues Cup.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami ist nach einem 4:1-Sieg gegen Philadelphia Union am Dienstagabend ins Finale des Leagues Cup eingezogen. Lionel Messi erzielte dabei im sechsten Spiel seinen neunten Treffer für sein Team (20.) - damit schoss der Argentinier in jedem seiner bisherigen Auftritte für Miami ein Tor.

Auch Messis ehemaliger Barcelona-Teamkollege Jordi Alba traf erstmals für die Herons. Die weiteren Treffer steuerten Josef Martínez (3.) und David Ruiz (84.) bei.

Durch den Finaleinzug hat sich Miami für den CONCACAF Champions Cup qualifiziert.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den sechs Ligapokalspielen - alle mit Messi auf dem Platz - hat Inter Miami nun 21 Tore erzielt. In den vier Partien, in denen Messi zusammen mit Alba und dem weiteren Neuzugang Sergio Busquets in der Startelf stand, fielen jeweils vier Tore.

Vor der Ankunft des Ex-Barça-Trios hatte Miami nur 22 Tore in ebenso vielen Spielen in der MLS erzielt. Messi liegt in der ewigen Torschützenliste des Klubs nun auf Platz drei, hinter Gonzalo Higuaín und Leonardo Campana.

Mit ihren Toren gegen Philadelphia haben Messi und Alba damit zum ersten Mal seit dem 13. Juni 2020 mit Barcelona wieder in einem Spiel getroffen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Photo by Mitchell Leff/Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Die Herons spielen am Sonntagabend in ihrem allerersten Pokalfinale gegen Nashville SC, der CF Monterrey aus Mexiko mit 2:0 (0:0) ausschaltete.