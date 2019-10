Lionel Messis Gegenspieler beim Barca-Debüt exklusiv: "Kann mich an nichts Besonderes erinnern"

Heute würde David Garcia die Sache wohl anders sehen. Damals, 2004, war es für ihn aber offenbar nichts Besonderes, gegen Lionel Messi zu spielen.

EXKLUSIV

Der frühere Linksverteidiger David Garcia hat exklusiv gegenüber Goal und SPOX über den Tag gesprochen, an dem der damalige -Profi beim Debüt von Superstar Lionel Messi für die erste Mannschaft des dessen direkter Gegenspieler war.

"Wir hatten ihn in ein paar Spielen mit der B-Mannschaft gesehen und wussten teilweise, wozu er imstande war", sagte der heute 38-jährige Garcia über Messi, der seinerzeit am 16. Oktober 2004 rund zehn Minuten vor Schluss für Deco eingewechselt wurde. "Es war normal (ihn an diesem Tag zu verteidigen, Anm. d. Red.). Er war nicht der Spieler, der er heute ist, trotz seines unglaublichen Talents. Heute ist er selbstbewusst und enorm reif - ganz im Gegensatz dazu, wie er sich in jenem Spiel zeigte."

Lionel Messi verteidigen? "War wie gegen jeden anderen Spieler"

Messi und Barca gewannen schließlich 1:0 im Stadtderby bei Espanyol, Deco hatte früh den Siegtreffer erzielt. Besonders auf sich aufmerksam machen konnte der damals 17-jährige Argentinier in seiner kurzen Einsatzzeit nicht mehr. "Ich kann mich an nichts Besonderes daran erinnern, ihn zu decken", betonte Garcia. "Es war so wie gegen jeden anderen Spieler zu verteidigen."

Man habe zwar natürlich schon bei seinem Debüt erkannt, dass Messi ein sehr guter Spieler sei. "Aber ich dachte nicht, dass das aus ihm werden würde, was er nun ist", sagte Garcia.

Der Spanier spielte von 2001 bis 2011 für Espanyols Profis, war dann noch vier Jahre lang für aktiv. 2015 beendete Garcia seine aktive Karriere. Messi hat derweil bis dato insgesamt 604 Tore in 692 Pflichtspielen für Barca erzielt.