Enthüllt: Dieser Mitspieler machte Lionel Messi zum Kapitän von Inter Miami

Ein Mitspieler und nicht der Trainer traf die Entscheidung, den Weltmeister zum Kapitän von Inter Miami zu machen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wird künftig Inter Miami als Kapitän aufs Feld führen. Die Entscheidung darüber traf jedoch nicht etwa Trainer Tata Martino sondern Mitspieler DeAndre Yedlin.

Laut der Journalistin Katie Witham war es Yedlins Entscheidung, das Kapitänsamt abzugeben und es als Zeichen des Respekts an den Weltpokalsieger von 2022 zu überlassen. Martino spielte bei seiner Entscheidung keine Rolle, sondern unterstützte Yedlin.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hatte einen fulminanten Start in seine Karriere in den Vereinigten Staaten hingelegt, als er mit einem fulminanten Freistoßtor in letzter Minute den 2:1-Sieg von Miami im Ligapokal gegen Cruz Azul erzielte. Nach nur einem Spiel gab Coach Martino bekannt, dass der argentinische Weltmeister das Amt des Kapitäns der MLS-Mannschaft von Yedlin übernehmen wird.

Messi war schon zu seiner Zeit beim FC Barcelona Kapitän. Ebenso ist er Spielführer Argentiniens und führte die Albiceleste 2022 in Katar zum dritten WM-Titel.

WIE GEHT ES WEITER? Messi ist bei seinem neuen Verein in Topform und hat in drei Spielen fünf Tore erzielt. Er wird am 5. August im Achtelfinale des Ligapokals gegen den FC Dallas wieder in Aktion treten.