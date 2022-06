Lionel Messi spricht über seine Corona-Erkrankung: "Konnte nicht mehr laufen"

Seine Corona-Erkrankung hat bei Lionel Messi Spuren hinterlassen. Das verriet der Superstar von Paris Saint-Germain jetzt.

Lionel Messi von Paris Saint-Germain hat erstmals über die Auswirkungen seiner Corona-Erkrankung gesprochen. Er hatte sich im Januar mit dem Virus infiziert.

"Ich hatte Nachwirkungen in meiner Lunge. Ich kam zurück und konnte anderthalb Monate lang nicht einmal laufen, weil meine Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde", sagte Messi in einem Interview mit TyC Sports.

Messi hatte am 23. Januar, nachdem er drei Partien für seinen Klub Paris Saint-Germain verpasst hatte, sein Comeback gefeiert.

Messi-Comeback kam wohl zu schnell

Dieses kam jedoch wohl zu früh und warf ihn noch weiter zurück. "Ich kam zurück, bevor ich es hätte tun sollen und es wurde schlimmer, weil ich zu schnell war. Das hat mich zurückgeworfen", so Messi. "Ich konnte es nicht mehr ertragen, ich wollte laufen, trainieren - ich wollte weitermachen. Und am Ende wurde es noch schlimmer."

Dennoch folgte daraufhin keine weitere Pause. Ab Februar stand Messi in 16 von 18 Spielen in der Startelf. Dabei schoss er fünf Tore, zehn weitere Treffer bereitete er vor.