FC Barcelona: Als Lionel Messi beinahe zum FC Cadiz wechselte

Am Samstag trifft Lionel Messi mit dem FC Barcelona auf Cadiz. Vor 15 Jahren wäre La Pulga beinahe bei den Andalusiern gelandet.

Superstar Lionel Messi vom stand 2005 vor einem Wechsel zum FC Cadiz. "Wir hatten damals mehrere Spieler im Visier, die nach Höherem strebten. Nicht nur Messi, sondern auch Marcelo [damals bei Fluminense, Anm. d. Red.]", verrät Cadiz' damaliger Sportdirektor Alvaro Benito im Gespräch mit Goal und SPOX. Der Klub aus Südspanien hatte seinerzeit soeben die Rückkehr in nach 13 Jahren Abstinenz perfekt gemacht.

Der damals 18-jährige Messi hatte in der Vorsaison sein Debüt für die Barca-Profis gegeben. Da die Katalanen allerdings mit Rafael Marquez, Samuel Eto'o und Ronaldinho bereits drei Nicht-EU-Bürger im Kader und damit das Kontingent ausgeschöpft hatten, durfte Messi in der Saison 2005/2006 in der Liga zunächst nicht auflaufen.

Folglich versuchte Cadiz, den jungen Argentinier per Leihe zu verpflichten. In der Sommervorbereitung trafen die Blaugrana und die Andalusier aufeinander. "Cadiz ist eine sehr schöne Stadt. Hier würde ich gerne spielen", sagte La Pulga sogar zu Cadiz' Co-Trainer Luis Soler während dem Aufwärmprogramm.

Lionel Messi: Cadiz dachte 2005 über Verpflichtung nach

"Ich hatte ein gutes Verhältnis zu Txiki Begiristain [damaliger Barca-Sportdirektor, Anm. d. Red.]", erinnert sich Benito: "Wir haben damals über einige Spieler von Barca B gesprochen und wir sprachen ihn auch auf einen Transfer von Messi an, für den Fall, dass sie ihn nicht einsetzen konnten."

Benito habe den heutigen Weltstar "in den unteren Altersgruppen und in der U20 der argentinischen Nationalmannschaft gesehen. Sie kannten ihn damals nicht einmal in , aber wir wussten, wozu er imstande war".

Begiristain zeigte sich gesprächsbereit. Zwar habe Barca beabsichtigt, Messi zu behalten, aber weder der Klub noch der Spieler wollten damals einen Deal ausschließen.

Am 26. September 2005 erhielt Messi dann aber schließlich seinen spanischen Pass und war somit auch in der Liga spielberechtigt. Die Hoffnungen von Cadiz zerschlugen sich also.

Lionel Messi: Fans von Cadiz feierten das Supertalent

"Letztlich hat es nicht funktioniert, weil Barcelona ihn nicht gehen lassen wollte", resümiert Benito: "Frank Rijkaard begann, auf ihn zu zählen." Cadiz hätte Messi laut Benito "erlaubt, Dinge zu erleben, die er in Barcelona nie erlebt hat, beispielsweise die Leidenschaft, die den Spielern entgegengebracht wird. Die Zuneigung ist vergleichbar mit den Teams aus Argentinien."

Ganz aufgegeben hatte man den Traum von Messi indes noch nicht und wollte gewappnet sein für den Fall, dass Messi den Durchbruch bei Barca nicht schafft. "Jedes Jahr kommt ein neues Juwel aus La Masia hervor, das es am Ende jedoch nicht dauerhaft zu den Profis schafft", sagt Benito: "Wenn das mit Messi passiert wäre, wollten wir vorbereitet sein."

Allerdings spielte sich Messi von Anfang Oktober 2005 an immer mehr in den Fokus, durfte meist von Beginn an ran und wurde immer wichtiger. Mitte Dezember, als Barca dann in der Liga bei Cadiz antrat, stand Messi in der offensiven Dreierreihe neben Eto'o und Ludovic Giuly in der Startelf, lieferte beim 3:1-Erfolg der Katalanen einen Assist. Die heimischen Fans waren seinerzeit dann auch im Bilde über die Bemühungen ihres Klubs, sich dieses Juwel zu sichern - und skandierten, dass La Pulga gleich dort bleiben solle.

Dass Messi sich schnell immer weiter von einem möglichen Engagement bei Cadiz entfernte und mittlerweile sechsfacher Weltfußballer ist, ist hinlänglich bekannt. Und doch wird der 33-Jährige den Sommer 2005 vielleicht im Hinterkopf haben, wenn er und Barca am Samstagabend (21 Uhr live auf DAZN) beim überraschend stark gestarteten Aufsteiger antreten.