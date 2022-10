Unglaubliche Bilder! Sturzbetrunkener Lionel Messi legt sich mit Riesen-Lolli an

Einen sturzbetrunkenen Lionel Messi zu sehen, ist wohl eine absolute Seltenheit. Dabei fiel der junge Messi einst in absoluter Party-Laune auf.

Lionel Messi genießt im Weltfußball absoluten Superstar-Status. Und Superstars fallen in so gut wie allen Sportarten zumindest einmal mit einem Skandal auf. Leo hingegen blieb dem über Jahre fern und scheint bis heute sein Privatleben wie seine Profikarriere optimal im Griff zu haben.

Wenn man aber mal genauer nach einem Skandal oder zumindest einer ungewöhnlichen Aktion des Argentiniers sucht, dann wird man auch fündig. Denn Messi sollte in einer ganz besonderen Nacht sturzbetrunken auf Video dabei "erwischt" werden, wie er sich mit einem Riesen-Lolli anlegt. Aber fangen wir von vorne an.

FC Barcelona: Die erste Guardiola-Saison brachte Messis Durchbruch

Die Saison 2008/09 sollte für Messi nämlich eine ganz Besondere werden. Damals wurde Trainer Frank Rijkaard von seinen Aufgaben entbunden, nachdem er mit den Katalanen zuvor eine titellose Saison hingelegt hatte. Pep Guardiola übernahm, Ronaldinho sollte darunter leiden und den Klub verlassen - und Lionel Messi bekam die Nummer 10.

Damals war er gerade einmal 21 Jahre alt und spielte mit Samuel Eto’o und Thierry Henry im Angriff der Blaugrana. Die Entwicklung unter Guardiola sollte aber so steil nach oben gehen, dass er schnell zum Leistungsträger des Teams wurde.

Er erzielte in den ersten zehn Spielen der Saison acht Tore und lieferte sieben Vorlagen, Mitte April stand Barça auf Platz eins in der Liga, im Finale der Copa del Rey und im Halbfinale der Champions League. Und übrigens: Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern München gelangen "La Pulga" im Camp Nou zwei Treffer.

Im spanischen Pokal gewann man gegen Athletic Bilbao mit 4:1, die Champions League konnte man nach einem Halbfinal-Sieg über den FC Chelsea und einem Final-Sieg gegen Manchester United (2:0) ebenfalls für sich entscheiden und auch die Meisterschaft ging nach Barcelona - das Triple war somit perfekt.

Es war eine grandiose Saison für Guardiolas Team und vor allem Messi war ein wichtiger Baustein für den Gewinn des Triples. Als Falsche Neun überzeugte er stets und war unverzichtbar für die Katalanen.

Und ja: Diese historische Saison musste natürlich auch ordentlich gefeiert werden - womit wir zum sturzbetrunkenen Messi kommen.

Barça feiert Triple-Gewinn - und Messi ist sturzbetrunken

So feierte die Mannschaft den Triple-Gewinn in Barcelona ausgiebig. Die Straßen der katalanischen Metropole waren voller Fans, der Mannschaftsbus wurde von Tausenden Menschen verfolgt.

Und im folgenden Tweet wird dann deutlich, wie betrunken der 21-jährige Messi nach dieser grandiosen und historischen Saison in ebenjenem Bus war:

Messi wurde von oben gefilmt, wie er den Gang des Oberdecks des Busses hinaufstolperte und dabei schon mächtig am Schwanken war. Der Höhepunkt kam dann, als er seinen Teamkollegen erreichte, der einen riesigen aufblasbaren Lolli hielt, den Messi versuchte, wegzuringen. Das sollte aber nicht so richtig klappen - dem Alkohol sei Dank.

Die Barcelona-Spieler stiegen dann aus dem Bus und begaben sich ins Camp Nou, um zu applaudieren und die wartende Menge anzusprechen. Guardiola dankte "allen, die im Hintergrund die undankbaren Aufgaben erledigten und sich um diese Jungs kümmerten, als wären sie ihre eigenen Kinder".

Barça-Kapitän Carles Puyol zeigte auf die drei Trophäen vor ihm und sagte zu den Fans: "Ihr habt sie jetzt alle hier. Vielen Dank für eure Hilfe bei der Verwirklichung dieses Traums."

Dann nahm der betrunkene Messi das Mikrofon in die Hand und während seine Teamkollegen in einer Mischung aus Unglauben und völliger Freude zusahen, gab er ... sagen wir, Sätze von sich, die kaum jemand verstehen konnte.

Ja, Messi ist jetzt ein zurückhaltender 34-Jähriger, der Frau und Kinder hat. Aber damals war er nun mal 21 Jahre alt und genau so wie viele andere in dem Alter in Feierlaune. Ob er sich an den Riesen-Lolli noch erinnern kann? Das stellen wir an dieser Stelle mal infrage.