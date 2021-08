Lionel Messi bei PSG offenbar teurer als gedacht

Lionel Messi ist neuer PSG-Spieler. Doch der Weltstar könnte seinem neuen Klub offenbar teurer zu stehen kommen, als bisher angenommen.

Kostet der Transfer von Lionel Messi zu PSG doch mehr als gedacht? Einem Bericht der französischen Zeitung Le Parisien zufolge soll der Messi-Deal ein größeres finanzielles Volumen verschlingen als bislang kolportiert.

Demnach kassiert Messi in Paris ein Jahresgehalt in Höhe von 41 Millionen Euro netto. Der Argentinier unterschrieb bei PSG einen Zweijahresvertrag, sodass man allein in Sachen fixe Gehaltszahlungen auf eine Summe in Höhe von 82 Millionen Euro käme.

Messi-Option zur Vertragsverlängerung bis 2024

Der 34-Jährige besitzt zudem die Möglichkeit, seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängern. Wäre dies der Fall, müsste PSG ein Gesamtgehalt in Höhe von 123 Millionen an Messi auszahlen.

Wie die Zeitung weiter schreibt, betrug das Handgeld, das Messi bei seinem ablösefreien Wechsel bekam, 40 Millionen Euro. Somit wäre das Messi-Paket 163 Millionen Euro schwer, sollte er für drei Spielzeiten in der französischen Hauptstadt bleiben. Zunächst waren um mehrere Millionen Euro geringere Summen genannt worden.