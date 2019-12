Lionel Messi: Diese Rekorde könnte der Barca-Superstar im Jahr 2020 brechen

Im Jahr 2019 gewann er seinen sechsten Ballon d'Or, auch für 2020 hat Lionel Messi hohe Ziele. Und dabei könnte er ein paar Rekorde brechen.

Angreifer Lionel Messi vom könnte auch im Jahr 2020 wieder so manchen neuen Rekord aufstellen.

Da wäre zunächst die Bestmarke für die meisten Tore für einen Klub. Den hält aktuell noch die brasilianische Stürmerlegende Pele mit 643 Treffern für den FC Santos, Messi steht aber bereits bei deren 618 - dem Argentinier fehlen damit nur noch 25 Tore für den neuen Rekord.

Dass Messi der Spieler mit den meisten Einsätzen für Barca schon im Jahr 2020 wird, ist zumindest potenziell möglich. Derzeit steht der 32-Jährige bei 705 Spielen für die Katalanen, auf Rekordhalter Xaxi (767 Spiele) fehlt nicht mehr allzu viel. 2020 auf weitere 62 Einsätze zu kommen, wird für Messi schwierig, spätestens bis Vertragsende im Juni 2021 dürfte er Xavi aber überholt haben.

: Lionel Messi zieht 2020 wohl mit Ryan Giggs gleich

In der Königsklasse könnte Messi indes Manchester Uniteds Außenbahn-Legende Ryan Giggs bei einem Rekord ablösen. Der Waliser hat die Bestmarke inne, in den meisten Champions-League-Saisons in Folge mindestens ein Tor erzielt zu haben (16). Messi hat nun in 15 CL-Spielzeiten am Stück getroffen und könnte damit im Herbst 2020 Giggs' Rekord einstellen.

Ein weiteres Ziel Messis für 2020 dürfte der siebte Ballon d'Or sein, während der Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Saison in einem europäischen Wettbewerb kaum zu erreichen sein dürfte. Radamel Falcao hält mit 18 Treffern für Porto in der 2010/11 die Bestmarke, Messi steht nach der Champions-League-Vorrunde erst bei zwei Buden.