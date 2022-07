Lionel Messi zurück zum FC Barcelona? Präsident Joan Laporta macht Barca-Fans Hoffnung

2021 verließ Lionel Messi Barca nach 21 Jahren im Klub. Präsident Joan Laporta hofft auf eine Rückkehr des Superstars.

Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, macht den Fans der Katalanen Hoffnung auf eine Rückkehr von Superstar Lionel Messi, der den Klub im Sommer 2021 in Richtung Paris Saint-Germain verlassen hatte.

"Ich tat, was ich tun musste, um den Verein über den besten Spieler unserer Geschichte zu stellen. Ich kenne Messi, seit er ein Kind ist und ich liebe Leo. Ich fühle, dass ich moralisch in seiner Schuld stehe. Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass er seine Karriere in einem Barca-Trikot beenden kann", sagte Laporta gegenüber CBS Sports.

Er führte aus: "Ich würde ihn gerne zurückholen. Es wird nicht einfach, aber ich denke, mit der richtigen Strategie können wir es schaffen."

Laporta wünscht sich Karriereende von Messi bei Barca

Wegen der finanziellen Schwierigkeiten des Vereins konnte Barcelona Messi im Sommer 2021 nicht halten, obwohl der Argentinier gerne im Camp Nou geblieben wäre. "Leos Ende bei Barca war nicht das Beste", betonte Laporta. "Aber nun müssen wir daran arbeiten, dass Messi seine Karriere im Trikot von Barcelona beendet und auf allen Plätzen Applaus erhält."

Messi war nach Ablauf seines Vertrages in Barcelona im vergangenen Jahr ablösefrei nach Paris gewechselt. Der Kontrakt des siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinners bei PSG, wo er in seiner ersten Saison auf zehn Tore und 14 Assists kam, ist noch bis 2023 datiert.

Messi wäre also 36, wenn er ablösefrei nach Barcelona zurückkehren könnte. Hoffnung darauf machte neben Laporta auch Trainer Xavi: "Ich wünschte, Messis Zeit wäre bei uns noch nicht vorbei. Ich denke, er verdient eine zweite Chance, eine letzte Chance", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Messi war im Jahr 2000 als 13-Jähriger aus seiner argentinischen Heimat zu Barca gewechselt. Von 2004 bis 2021 erzielte er in 776 Pflichtspielen 670 Tore für die Blaugrana.