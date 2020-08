Argentiniens Präsident Alberto Fernandez mit Appell an Lionel Messi: Beende deine Karriere bei Newell's Old Boys

Argentiniens Präsident Alberto Fernandez würde Lionel Messi gerne in den letzten Jahren seiner Karriere bei dessen Ex-Klub Newell's Old Boys sehen.

Der argentinische Präsident Alberto Fernandez hat Lionel Messi nahegelegt, seine Karriere in seinem Heimatland zu beenden. "Du bist in unser aller Herzen und wir haben dich noch nie in unserem Land spielen sehen können", sagte Fernandez dem Nachrichtensender C5N.

Messi hatte mehrere Jahre in der Nachwuchsabteilung der Newell's Old Boys in Rosario verbracht, war jedoch schon als 13-Jähriger mit seinen Eltern zum FC Barcelona gegangen, um die weitere Behandlung seiner Hormonstörung zu ermöglichen.

"Bereite uns das Vergnügen, deine Karriere bei den Newell's Old Boys, deinem Verein, zu beenden", betonte Fernandez im Interview mit dem argentinischen TV-Sender: "Wenn er nicht in Barcelona seine Laufbahn beendet, muss er es wie Marcelo Bielsa bei Newell's tun."

Argentiniens Präsident Fernandez: "Maradona war eine Art Gladiator"

Der 61-Jährige, der bekennender Anhänger der Argentinos Juniors aus Buenos Aires ist, wurde zudem gebeten, einen Vergleich zwischen Messi und Diego Maradona zu ziehen: "Der große Verdienst von Maradona ist, dass er allein gegen die Welt spielte", so Fernandez.

"Ich habe noch nie einen Spieler wie Maradona gesehen. Ich bewundere ihn zutiefst - mehr als Messi, um ehrlich zu sein, weil er aus der Jugend der Argentinos stammt", betonte Fernandez: "Er war eine Art Gladiator, mit einer unglaublichen Stärke", so der argentinische Präsident.