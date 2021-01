Lionel Messi mit 500. Einsatz für den FC Barcelona in Spaniens LaLiga

Lionel Messi hat am Sonntag gegen seine 500. Begegnung in Spaniens und seine 750. Partie für den in allen Wettbewerben absolviert.

Damit liegt Messi nur noch fünf LaLiga-Spiele hinter seinem ehemaligen Teamkollegen Xavi, der mit 767 zudem auch den Rekord für die meisten Einsätze im Barca-Trikot hält.

Messi ist erst der zweite Spieler und der erste, der außerhalb Spaniens geboren wurde, der diese Marke für Barca erreicht hat. Dahinter liegt Andres Iniesta mit 442 LaLiga-Einsätzen.

500 - Lionel Messi 🇦🇷 will make his 500th appearance for @FCBarcelona in @LaLigaEN, becoming the first non-Spanish player to reach this milestone in the competition’s history. Emblem. pic.twitter.com/2q7BkV2aWI