Lille-Verteidiger Gabriel für 22 Millionen zu Juventus?

Juventus Turin ist offenbar an einer Verpflichtung von Gabriel Magalhaes von OSC Lille interessiert. Es stehen 22 Millionen Euro im Raum.

Wie L’Equipe berichtet, ist der italienische Serienmeister Juventus am brasilianischen Innenverteidiger Gabriel dos Santos Magalhaes vom interessiert. Der Klub aus Turin ist wohl bereit, eine zweistellige Millionensumme für das Abwehr-Talent auf den Tisch zu legen.

Die Verantwortlichen der Alten Dame haben demnach bereits ein Angebot über 22 Millionen für den viermaligen U20-Nationalspieler der Selecao abgegeben. Dieses Angebot wurde jedoch offenbar mittlerweile abgelehnt.

Vize-Meister mit Lille: Durchbruch kam in der Rückrunde

Der Linksfuß aus Sao Paulo ist bereits seit 2017 bei Lille, hat aber erst zur Rückrunde der vergangenen Saison beim französischen Erstligisten Fuß gefasst.

In der vergangenen Spielzeit kam Gabriel in 14 Ligaspielen zum Einsatz und steuerte einen Treffer bei. Zuvor war er an ES Troyes und ausgeliehen.