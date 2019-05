Ligue 1: UNFP gibt Shortlist der Nominierten für den Spieler des Jahres bekannt

Drei PSG-Stars sind für den Titel des Spielers des Jahres in der Ligue 1 nominiert. Thomas Tuchel hat Chancen auf die Wahl zum Trainer des Jahres.

Mit Kylian Mbappe, Angel Di Maria und Neymar sind drei Spieler vom französischen Meister für die Wahl zum Spieler des Jahres in der nominiert. Auf die Fünf-Mann-Shortlist der französischen Spielergewerkschaft UNFP haben es auch Nicolas Pepe ( ) und Hatem Ben Arfa ( ) geschafft.

Neben dem besten Spieler der Saison 2018/19 wird auch der beste Jungprofi, der beste Trainer und der beste Torhüter gewählt. So hat es auch Thomas Tuchel auf eine Shortlist geschafft und hat gute Chancen, in seiner Debütsaison in der Ligue 1 ausgezeichnet zu werden.

Die Nominierten im Überblick:

Spieler des Jahres: Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Neymar (PSG), Nicolas Pepe (Lille) und Hatem Ben Arfa (Rennes)

Jungprofi des Jahres: Kylian Mbappe (PSG), Jonathan Ikone (Lille), Houssem Aouar ( ), Ismaila Sarr (Rennes) und Boubacar Kamara ( )

Trainer des Jahres: Thomas Tuchel (PSG), Christophe Galtier (Lille), Bruno Genesio (Lyon), David Guion ( ) und Thierry Laurey (Racing Strasbourg)

Torwart des Jahres: Alphonse Areola (PSG), Anthony Lopes (Lyon), Mike Maignan (Lille), Edouard Mendy (Reims) und Benjamin Lecomte (HSC )