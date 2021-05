Ligue 1, PSG: So wird Paris Saint-Germain heute doch französischer Meister

In der französischen Ligue 1 steht heute das Saisonfinale auf dem Programm. PSG spielt heute bei Stade Brest und könnte sogar noch Meister der Ligue 1 werden. Das Spiel gibt es heute im LIVE-TICKER bei Goal.

Doch aktuell steht Paris nicht ganz oben an der Tabellenspitze, weswegen es für die Hauptstädter schwer wird, den Titel zu gewinnen. Doch was muss passieren? Goal klärt auf und verrät, wie PSG heute doch noch jubeln darf.

In der Tabelle der Ligue 1 vor dem 38. Spieltag steht PSG an der zwei hinter dem OSC Lille. Die Lillois haben eine sensationelle Saison gespielt und stehen derzeit ganz oben, weil sie die Patzer der Pariser jedes Mal aufs neue ausnutzen konnten.

PSG liegt in der Tabelle der Ligue 1 einen Punkt hinter dem Tabellenführer Frankreichs. Lille hat heute also alle Trümpfe in der Hand, denn die Mannschaft um den Ex-Bayern-Star Renato Sanches kann gegen Angers mit einem Sieg den Titel klar machen.

Doch auch PSG hat noch alle Chancen, denn wenn das Team von Mauricio Pochettino in Brest siegt und zeitgleich Lille in Angers patzt, dann ist das Titelrennen zu Gunsten der Pariser entschieden.

Aber: Sollten beide Top-Teams patzen, dann steht die AS Monaco bereit. Die Mannen von Niko Kovac könnten in einem äußerst unwahrscheinlichen Szenario noch Lille und Paris überholen und Meister werden. Dazu müssten die Monegassen allerdings die schlechtere Torbilanz ausbessern.

Kevin Volland, deutscher Stürmer in Reihen Monacos, glaubt nicht mehr an diesen Coup. "Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Lille und Paris sind sehr konstant dieser Saison", sagte der Nationalspieler bei Sky.

Heißt im Klartext:

... Lille verliert und Paris selbst in Brest siegt

... Lille Remis spielt und PSG in Brest siegt

... bei einem Unentschieden in Brest und einer Niederlage von Lille in Angers.

... Paris in Brest nicht gewinnen

... Lille heute gewinnen

Für PSG wäre der Meistertitel ein Schlussstrich unter eine dann gute Saison, in der man Meister, Pokalsieger geworden wäre und auch das CL-Halbfinale erreicht hätte. Lille würde zum ersten Mal seit langem die Titelreihe von PSG durchbrechen.

