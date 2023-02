Ligue 1: OGC Nizza erstattet nach Porno-Dreh im eigenen Stadion wohl Anzeige

Während des Spiels zwischen OGC Nizza und dem OSC Lille soll ein Porno in Nizzas Stadions gefilmt worden sein. OGC erstattet nun wohl Anklage.

WAS IST PASSIERT? OGC Nizza hat nach einem Dreh eines Porno-Films im eigenen Stadion offenbar Anzeige bei der Polizei erstattet. Das berichtet RMC.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während des Spiels in der Ligue 1 zwischen OGC Nizza und OSC Lille am 29. Januar haben zwei Personen einen Porno aufgenommen. Schon während des Spiels hätten sich Fans beim Verein über die Geschehnisse beklagt. Auf den Social-Media-Plattformen kursieren Clips mit Stöhn-Geräuschen, den Film-Erstellern drohen nun Konsequenzen von Vereinsseite.

WIE GEHT ES WEITER? Neben dem Klub hat auch Nice Eco Stadium, die Besitzer-Firma des Nizza-Stadions "Allianz Riviera", dem Bericht zufolge Anzeige erstattet.