Ligue 1: Dani Alves sieht in Trainer Thomas Tuchel "den besten PSG-Transfer"

Dani Alves hat PSG-Trainer Tuchel über den grünen Klee gelobt. Das Scheitern in der Champions League macht er an der fehlenden Einstellung fest.

Rechtsverteidiger Dani Alves vom designierten französischen Meister hat in einem Interview mit RMC Sport lobende Worte für seinen Trainer Thomas Tuchel gefunden. Zudem äußerte sich der 35-Jährige zu den Gründen, aus denen man in der an scheiterte.

"Für mich ist Thomas Tuchel der beste Transfer, den Paris getätigt hat, seit ich hier angekommen bin", betonte Alves, der unter anderem auch vor den Superstars Neymar und Kylian Mbappe an die Seine gewechselt war. Der Ex-Schützling von Pep Guardiola begründete: "Ich habe noch keinen Trainer erlebt, der dermaßen schlau ist und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Er studiert jedes unserer Spiele sehr intensiv, wir erleben glückliche Tage mit ihm."

Alves: Gegen Manchester United nicht in den Krieg gezogen

Während PSG die heimische mit 20 Punkten Vorsprung auf Verfolger Lille souverän anführt, musste sich der Hauptstadtklub in der Königsklasse bereits im Achtelfinale überraschend Manchester United geschlagen geben.

"Das war für jeden eine unangenehme Überraschung", so der 35-Jährige, der die Einstellung für das frühe Scheitern verantwortlich machte: "In der Champions League ist es wie im Tennis, die Geschichte wird immer gegen dich sein."

Er erklärte: "Wie die Situation auch ist, es liegt an uns, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Diesen Ansatz haben wir vermissen lassen: die Idee, dass wir in den Krieg ziehen."

Alves fordert: Neymar sollte noch häufiger den Ball bekommen

Auch forderte Alves noch mehr Verständnis für Neymar: "Hier hat ihn noch nicht jeder verstanden. Das ist wie bei Messi. (...) Er bekommt immer den Ball und braucht ihn auch. Er gibt dir, was du nicht hast. Ich gebe ihm den Ball und er tut damit, was er möchte."

Am Sonntag (20 Uhr im LIVE-TICKER ) ist PSG in Lille gefordert und könnte sich mit einem Unentschieden bereits vorzeitig zum Meister krönen.