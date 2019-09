Lewis Holtby wechselt zu den Blackburn Rovers

Der zuletzt vereinslose Ex-Nationalspieler Lewis Holtby wechselt zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Das teilte der Tabellenzwölfte der am Donnerstagmittag offiziell mit. Holtby unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der 29-Jährige, der einst drei A-Länderspiele für absolvierte, wechselt ablösefrei zu den Rovers, nachdem sein Vertrag beim Ende Juni nach vier Jahren ausgelaufen war.

Seitdem hatte es unterschiedliche Gerüchte über mögliche neue Arbeitgeber gegeben, unter anderem war Holtby bei Besiktas Istanbul als Neuzugang gehandelt worden.

Willkommen Lewis! 👋#Rovers are delighted to announce the signing of German international @LewisHoltby on a two-year deal. ✍️



🔵⚪️ pic.twitter.com/vWfkeuKv4R