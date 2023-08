"Levy hat sich über Hoeneß kaputtgelacht!" - Steffen Freund spricht Klartext zum Poker des FC Bayern um Harry Kane

Über Wochen zogen sich die Verhandlungen um Harry Kane. Uli Hoeneß probierte Druck auszuüben, laut Steffen Freund sorgte das nur für Lachen.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane läuft seit diesem Sommer für den FC Bayern auf. Die Verhandlungen zogen sich lange, Ehrenpräsident Uli Hoeneß ließ sich im Poker zu vorlauten Äußerungen hinreißen – die laut TV-Experte Steffen Freund bei Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur nur für Belustigung sorgten.

WAS IST DER HINTERGRUND? "Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen, weil, dass so ein Verein auf 80, 90 Mio. - oder wie viele es auch werden - verzichten kann, das gibt es nicht", sagte der Bayern-Patriarch in Bezug auf Kane, mehrere Wochen bevor der Transfer über die Bühne ging.

WAS WURDE GESAGT? Laut Freund hat das in Nordlondon nicht für Druck gesorgt: "Das Interview von Uli Hoeneß, da hat sich Levy kaputtgelacht. Das störte ihn ganz wenig. Ich bin mir sicher, am Ende hat er den Preis bekommen, den er wollte, und die Bayern mussten einlenken", sagte Freund gegenüber ran.de.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem Wechsel zum FCB absolvierte Kane zwei Spiele für den deutschen Rekordmeister. Im Supercup gegen RB Leipzig blieb der Engländer nach seiner Einwechslung noch torlos, beim Bundesliga-Start gegen Werder Bremen traf Kane einmal und legte einen weiteren Treffer vor.