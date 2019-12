Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky nach Sieg bei Bayern München: "Werde ein Bierchen trinken"

Leverkusen gewinnt überraschend in München. Lukas Hradecky hatte nach Abpfiff noch einiges vor, während beim FCB Ernüchterung herrschte. Die Stimmen.

Erstmals seit sieben Jahren entführt drei Punkte aus München. Mit 2:1 bezwang die Werkself den deutschen Rekordmeister am Samstagabend.

Während aufseiten der Rheinländer große Freude herrschte, haderte man beim FCB mit der schwachen Chancenverwertung. Die Stimmen zum Top-Spiel in der Allianz Arena.

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) über ...

... das Spiel: Die letzten sechs Minuten waren die längsten sechs Minuten in meinem Leben. Glück, Herz und Effektivität waren heute die Schlüsselworte. Wenn du gegen Bayern gewinnen willst, musst du Glück haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben mit Leon Bailey und Moussa Diaby zwei richtig schnelle Jungs auf den Außen, die schwer einzufangen sind, wenn sie ins Rollen kommen.

... die letzten Wochen: Wir haben seit fünf oder sechs Spielen nicht mehr verloren. Wir haben zuletzt das abgerufen, was es braucht – auch in der .

... die Bedeutung des Sieges in München: Solche Spiele braucht man. Bayern hat nicht schlecht gespielt und uns unter Druck gesetzt. Dass wir Gegner wie Bayern und Atletico schlagen können, ist ein gutes Zeichen. Heute werde ich ein Bierchen trinken, da könnt Ihr sicher sein.

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen, via Sky) über …

… das Spiel: Wir haben Glück gehabt. Was uns die letzten Wochen gefehlt hat, wo wir vielleicht so viele Chancen gehabt haben wie Bayern heute, das war heute auf unserer Seite. Ich glaube, dass wir es in den ersten 30 Minuten gut gemacht haben. Da haben wir mutig gespielt, haben Druck nach vorne gemacht und haben auch die Tore geschossen. Danach die 30 Minuten, gegen so eine Mannschaft wie Bayern, da waren die Räume zu groß. Dann haben wir umgestellt, nach hinten verteidigt und in dieser Phase auch viel Glück gehabt.

… seine Mannschaft: Das war Charakter, Mentalität, das kann ich nicht anders sagen. Ein riesen Kompliment an die Jungs.

… die Champions League: Da müssen wir auch wieder Glück haben. Atletico spielt in Moskau, die dürfen da nicht gewinnen und wir müssen selber gegen Juventus gewinnen.

Kevin Volland (Bayer Leverkusen, via Sky) über ...

… das Spiel: Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit gute Nadelstiche gesetzt haben. Wo Bayern noch nicht so viel Druck gemacht hat, hätten wir noch das 3:1 machen können. Die zweite Halbzeit hatten wir natürlich Glück. Die Bayern haben sehr viel Druck gemacht, haben Chancen kreiert. Da hatten wir den Dusel, den wir brauchten.

… die Konzentration vor dem Tor: Wir hatten in vielen Situationen auch ein bisschen Pech. Es hat sicherlich auch mit der Konzentration vor dem Tor zu tun. Daran arbeiten wir. So ein Sieg wie heute tut der ganzen Mannschaft gut. Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Hause.

Thomas Müller (FC Bayern) über ...

... das Spiel: Wir haben unter der Dusche gerade noch diskutiert. Natürlich wurde da die Chancenverwertung diskutiert. So etwas wie heute habe ich wahrscheinlich noch nicht erlebt. Es ist hart, dass wir nach solch einem Spiel mit null Punkten dastehen.

… den Gegner: Der Gegner war gefährlich, das wussten wir schon vor dem Spiel. Heute war Leverkusen extrem effizient und hatte in der ersten Halbzeit zwei super Abschlüsse von Leon Bailey. Bei den beiden Gegentoren waren wir nicht nah genug dran.

… die Gründe für die schwache Chancenverwertung: Das liegt sicherlich nicht daran, dass die Spieler die Qualität nicht haben, das haben sie in der jüngeren Vergangenheit schon ganz anders gezeigt.

… sein Tor nach neunmonatiger Flaute in der : Das Tor hätte ich mir gerne heute gespart, wenn wir dafür gewonnen hätten.

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern) über ...

... das Spiel: Wir haben uns am Anfang bei einigen Kontern der Leverkusener nicht gut angestellt und uns vom Pressing des Gegners beeindrucken lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel aber absolut dominiert und viele gute Chancen herausgespielt. Aber der Ball wollte einfach nicht rein.

… das Etappenziel Herbstmeisterschaft: Wir haben jetzt einen guten Lauf gehabt. Die Herbstmeisterschaft ist immer schön, aber nicht das Wichtigste. Weil es nicht gesichert ist, dass der Herbstmeister auch am Ende oben steht. Unser Ziel ist die Meisterschaft.

David Alaba (FC Bayern) über ...

... das Spiel: Das war unglaublich. Ich bin aber trotzdem stolz auf die Mannschaft, weil wir Charakter gezeigt haben. Wir haben sehr viele Chancen herausgespielt, die wir leider nicht genutzt haben.

... den bisherigen Saisonverlauf: Wir sind uns darüber bewusst, dass wir in dieser Saison schon viele Punkte liegengelassen haben. Aber da dürfen wir uns nicht verrückt machen lassen, sondern wollen genauso weitermachen wie in den vergangenen Wochen.

... seine Rolle als Innenverteidiger: Das müssen Sie den Trainer fragen. Ich will der Mannschaft einfach nur helfen.

Leon Goretzka (FC Bayern)

… die Gründe für die Niederlage: Ich glaube, das liegt auf der Hand. Die Chancenverwertung. Man kann das Ganze auch positiv sehen und sagen, dass wir uns gegen einen guten Gegner viele Chancen herausgespielt haben. Aber die müssen wir machen. Bei den Gegentoren hatten wir keine gute Kontersicherung. Das wurde eiskalt bestraft. Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben.

… die mangelhafte Chancenverwertung: Es gibt solche Tage, da will der Ball einfach nicht ins Tor gehen.