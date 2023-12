Bayern-Trainer Thomas Tuchel sprach nach dem Sieg in Wolfsburg über die angespannte Personalsituation.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München, hat nach dem Sieg beim VfL Wolfsburg (2:1) Einblicke in die angespannte Personalsituation beim deutschen Rekordmeister gegeben. Der FCB trat bei den Wölfen wie schon gegen den VfB Stuttgart mit einer Not-Elf an, da viele Spieler aktuell verletzt fehlen.

WAS WURDE GESAGT? "Upamecano war mit Magen-Darm im Krankenhaus, der konnte gar nicht trainieren. Raphael Guerreiro hat letzte Nacht komplett auf der Toilette verbracht und gar nicht geschlafen. Wir haben heute morgen noch überlegt, ob wir ihn überhaupt mitnehmen und dann reißt er hier 90 Minuten runter auf der Doppelsechs innerhalb von drei Tagen", sagte Tuchel bei Sky.

Der Coach weiter: "Konrad Laimer spielt mit Knieschmerzen, den Matha de Ligt werfen wir rein nach einer langen Verletzung. Das war am Ende ein Kraftakt in der Halbzeit, weil wir leider die Kontrolle verloren haben nach dem Gegentor. Deshalb mussten wir es sauber zu Ende verteidigen und das haben wir geschafft. Vor allem mit der Verletzten- und Krankheits-Situation."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der FC Bayern beendet die Bundesliga-Hinrunde mit 38 Punkten auf Platz zwei, hat aber erst 15 Partien absolviert. Die zuletzt abgesagte Begegnung gegen Union Berlin wird im Januar nachgeholt. Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze weist derzeit vier Punkte mehr als der FCB auf.