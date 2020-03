Pep Guardiola über Comeback von Leroy Sane: "Dauert Wochen und Wochen und Wochen"

Laut Trainer Pep Guardiola wird es ein Comeback von Leroy Sane bei den ManCity-Profis erstmal nicht geben.

208 Tage nach seinem Kreuzbandriss im Community Shield gegen den stand Leroy Sane am vergangenen Freitag wieder für Manchester City auf dem Platz Der Nationalspieler kam für die Reserve des englischen Meisters zum Einsatz und hinterließ beim 4:2 gegen die zweite Mannschaft des FC Arsenal einen ordentlichen Eindruck . Cheftrainer Pep Guardiola aber bremste die Erwartungen und deutete an, dass es bis zu einer Rückkehr in den Profikader noch lange dauern könne.

Vor dem FA-Cup-Spiel Citys in der fünften Runde gegen Sheffield Wednesday am Mittwochabend stellte Guardiola klar, dass Sane für die Pokalbegegnung "noch nicht bereit" sei.

DFB-Elf: Leroy Sane will zur

Der ehemalige Coach des FC Bayern prognostizierte: "Jetzt dauert es Wochen und Wochen und Wochen, in denen man in der zweiten Mannschaft spielt, und vielleicht bekommt man dann einen Einsatz."

Sane, der unbedingt im Sommer mit der DFB-Elf an der Europameisterschaft teilnehmen möchte, muss sich also in Geduld üben. Dem TV-Kanal seines Klubs hatte er nach seiner knapp 60-minütigen Rückkehr gegen die Gunners gesagt: "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent und auf dem Niveau, auf dem ich vorher war, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber grundsätzlich fühlt sich alles gut an. Ich muss mich an das Tempo gewöhnen, denn wenn du so lange raus warst wie ich, dauert es eben seine Zeit."