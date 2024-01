"Das geht auf diesem Rasen nicht": Leon Goretzka tritt nach Bayern-Sieg gegen Augsburg nach

Bayern gewann zwar am Samstagnachmittag in Augsburg. Der Rasen dort missfiel Leon Goretzka allerdings sehr.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat nach dem 3:2-Sieg des FCB in Augsburg den Zustand des Rasens im Stadion des FCA scharf kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? "Von uns wird immer verlangt, dass wir schön spielen sollen. Aber das geht auf diesem Rasen nicht. Extrem schlecht", sagte Goretzka nach der Partie bei Sky. Der deutsche Nationalspieler fügte an: "Ich höre mir jetzt gerne jeden Shitstorm an."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Auch Bayerns Trainer Thomas Tuchel beschwerte sich über das Geläuf in der WWK Arena in Augsburg.

Ergebnistechnisch war der Samstagnachmittag in Augsburg aber ein positiver für den FCB. Dank der Tore von Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies und Harry Kane feierten die Bayern einen 3:2-Auswärtssieg, Goretzka stand dabei über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.