Bayer Leverkusen und Aston Villa wegen Transfer von Leon Bailey einig

Bayers Angreifer Leon Bailey steht vor einem Wechsel in die Premier League. Aston Villa und die Werkself haben eine Transferübereinkunft erzielt.

Bundesligist Bayer Leverkusen verliert den jamaikanischen Stürmer Leon Bailey (23) an den englischen Premier-League-Klub Aston Villa. Der Verein aus Birmingham bestätigte am Samstag den Transfer des antrittsschnellen Angreifers - vorbehaltlich des noch zu bestehenden Medizinchecks. Bayer wird eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro erhalten.

Bailey war 2017 von KRC Genk zu Bayer gekommen und bestritt 119 Bundesligaspiele (28 Tore) für die Werkself. Damals hatten die Rheinländer 13,5 Millionen Euro Ablöse für Bailey bezahlt.

Aston Villa: Bailey als Nachfolger für Grealish?

Es ist anzunehmen, dass Bayer noch einen Nachfolger für Bailey in der Offensive verpflichten wird.

Bei Villa könnte Bailey indes als Nachfolger für Jack Grealish eingeplant sein. Dem Telegraph zufolge bemüht sich Manchester City nämlich intensiv um den englischen Nationalspieler und soll bereits ein Angebot in Höhe von 117,5 Millionen Euro abgegeben haben. Grealish würde damit Paul Pogba als teuerster Neuzugang der Premier-League-Geschichte ablösen.