RB Leipzig vs. Paris St.-Germain: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Champions League live

Kracher für RB Leipzig! Die Roten Bullen empfangen Vorjahresfinalist PSG und Ihr könnt live zusehen! Goal erklärt, wo das Spiel übertragen wird.

Am 3. Spieltag der kommt es in Gruppe H zu einem vielversprechenden Duell: empfängt Paris St.-Germain in der heimischen Red Bull Arena. Anpfiff ist heute Abend (Mittwoch) um 21 Uhr.

Vor wenigen Monaten trafen beide Teams noch im Halbfinale des Wettbewerbs aufeinander (PSG gewann mit 3:0). In dieser Saison bangen beide Teams bereits um den Einzug in die K.o.-Runde.

Sowohl Leipzig als auch PSG verloren Ihre Duelle gegen und stehen nun mit drei Punkten hinter den Red Devils, die am vergangenen Spieltag RB mit 5:0 auseinandernahmen.

Ihr wollt wissen, wo RB Leipzig gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos dazu durch! Zudem präsentiert Euch Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

RB Leipzig vs. Paris St.-Germain live: Das Duell im Überblick

Begegnung RB Leipzig - Datum Mittwoch, 04. November 2020 | 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig vs. Paris St.-Germain (PSG): Wo läuft das Duell der Champions League heute live im TV?

Sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch der Streaming-Dienst DAZN konnten sich für diese Saison ein Rechtepaket an der Champions League sichern und teilen sich die Übertragungen. Wo läuft heute also Leipzig gegen PSG live?

DAZN zeigt RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM am Smart-TV

Die Antwort ist eindeutig: Das heutige Duell wird live und in voller Länge nur bei DAZN gezeigt. Bei Sky laufen lediglich Ausschnitte der Begegnung in der Konferenz.

Mithilfe der DAZN-App könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN an so gut wie allen Smart-TVs empfangen. Installiert ganz einfach die kostenlose App und loggt Euch mit Eurem Abonnement ein.

Ab 20.30 Uhr sendet der Streaming-Dienst live aus Leipzig. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner führen Euch durch den Abend.

Leipzig gegen PSG live bei DAZN - die Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sandro Wagner

Bild: imago images / Poolfoto

RB Leipzig vs. Paris St.-Germain: So empfangt Ihr die Champions League heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von DAZN ist der exklusive Anbieter des Duells heute Abend. Die Übertragung läuft dabei nicht nur via Smart-TV, sondern ist auch mit sämtlichen anderen Geräten kompatibel.

Egal, ob Ihr am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen wollt. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die DAZN-App, eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abonnement.

Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr das Spiel heute Abend sogar völlig kostenlos schauen! Der erste Monat der Mitgliedschaft ist für alle Neukunden nämlich umsonst.

Die Champions League kostenlos schauen - mit dem Probemonat von DAZN

DAZN zeigt an jedem Spieltag eine Vielzahl an Spielen. Lediglich zwei Live-Duelle und die Konferenz laufen bei Sky, der Rest wird in voller Länge exklusiv bei DAZN übertragen.

Mit dem Probemonat von DAZN steht Euch das Programm 30 Tage lang völlig kostenlos zur Verfügung. Erst anschließend müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr kündigen wollt oder das Abo für monatlich 11,99 Euro weiterführt. Im Jahresabo ist es umgerechnet sogar etwas billiger, dort zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

RB Leipzig vs. Paris St.-Germain (PSG): Wo laufen die Highlights?

Der Champions-League-Abend am Mittwoch hat es in sich. Es spielen nicht nur Leipzig und PSG, sondern auch Manchester United, , oder der .

Wer nicht alle Partien gleichzeitig sehen kann, findet bei DAZN kurz nach Abpfiff die Highlights aller Duelle. Die Videos mit den wichtigsten Szenen können DAZN-Abonnenten auf Abruf anschauen.

Der Mittwochabend in der Champions League - diese Spiele überträgt DAZN live:

RB Leipzig - Paris St.-Germain

- Manchester United

Zenit -

FC Barcelona -

Ferencvaros - Juventus

- Krasnodar

Chelsea - Rennes

RB Leipzig vs. Paris Saint-Germain (PSG) live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden, findet Ihr sie hier.

Klickt Euch dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch mal rein!

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Selbstverständlich ist auch Goal beim Duell vertreten und informiert via LIVE-TICKER aus Leipzig. Hier werden alle wichtigen Spielszenen im Minutentakt geschildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand, womit sich der TICKER auch als Ergänzung zum LIVE-STREAM eignet. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain live: Die Übertragungen im Überblick

