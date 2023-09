RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Sky oder DAZN?

In der Bundesliga duellieren sich Leipzig und die Bayern am Samstag im Topspiel. Wo gibt es einen LIVE-STREAM zu der Partie?

6. Spieltag in der Bundesliga und das Samstagabendspiel hat es richtig in sich: Genau sieben Wochen, nachdem RB Leipzig den FC Bayern München in dessen Wohnzimmer Allianz-Arena im Supercup mit 3:0 entzauberte, treffen die beiden Topklubs nun in der Liga aufeinander.

In der Tabelle trennt RB und FCB derzeit nur ein Punkt - und Leipzig will zuhause natürlich alles daran setzen, den Meister mit einem Heimsieg zu überholen.

Angepfiffen wird die Partie am Samstag (30. September) um 18.30 Uhr - und hier bei GOAL erfahrt Ihr, wo Leipzig gegen Bayern heute übertragen wird.

RB Leipzig vs. FC Bayern heute: Wann ist Anstoß?

Spiel RB Leipzig - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Datum Samstag, 30. September 2023 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena (Leipzig)

Leipzig vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM: Sky oder DAZN?

RB Leipzig vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

News zu RB Leipzig

Auf die 2:3-Niederlage in Leverkusen zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison folgten zuletzt vier Leipziger Siege in der Liga.

Am vergangenen Wochenende fuhr die Mannschaft von Trainer Marco Rose dabei einen 1:0-Erfolg in Mönchengladbach ein. Mit zwölf Zählern aus fünf Partien ist RB vor dem Topspiel gegen die Bayern derzeit Vierter.

Leipzig vs. Bayern heute: Die Aufstellung von RB

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn, also gegen 17.30 Uhr, könnt Ihr hier die Aufstellung von Leipzig einsehen.

News zum FC Bayern

Die Bayern haben sich indes von der 0:3-Niederlage gegen Leipzig im Supercup Mitte August sehr gut erholt. In der Bundesliga gab es bislang vier Siege und ein Unentschieden, vor dem 6. Spieltag thronte der Rekordmeister damit an der Tabellenspitze.

Zudem konnte der FCB das Auftaktspiel in der Champions League gegen Manchester United gewinnen (4:3) und kam unter der Woche im DFB-Pokal bei Drittligist Preußen Münster souverän weiter (4:0).

Die Aufstellung des FC Bayern heute

Wen schickt Thomas Tuchel heute in Leipzig von Beginn an auf den Platz? Rund eine Stunde vor dem Anstoß erfahren wir es.

RB Leipzig vs. Bayern München heute live sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 18 Siege Leipzig 3 Siege Bayern 9 Unentschieden 6 Letztes Duell FC Bayern - RB Leipzig 0:3 (Supercup, 12. August 2023)

