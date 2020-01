Leih-Ende in Monaco: RB-Leipzig-Leihgabe Jean-Kevin Augustin wechselt zu Leeds United

Die Leihe von Jean-Kevin Augustin von RB Leipzig zur AS Monaco wurde beendet. Der Franzose wechselt nach England zu Leeds United.

Der von -Spitzenreiter an die ausgeliehene Jean-Kevin Augustin wechselt nach . Der 22 Jahre alte Franzose löste seinen Leihvertrag in Monaco vorzeitig auf und schließt sich ebenfalls auf Leihbasis dem englischen Zweitligisten an. Das gab RB am Montag bekannt.

Die Leihe von Jean-Kévin #Augustin zur AS Monaco wird vorzeitig beendet. Der Stürmer wechselt nun leihweise zu Leeds United nach England. https://t.co/WhVq6JlBby — RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 27, 2020

Augustin wechselte erst zu Beginn der laufenden Spielzeit nach . Für die Monegassen bestritt der Stürmer zehn Ligapartien, hauptsächlich als Einwechselspieler, und blieb dabei torlos.

RB Leipzig: Augustin kam 2017 aus Paris

Der gebürtige Pariser wechselte im Sommer 2017 von PSG nach Sachsen.

Für den aktuellen Tabellenführer absolvierte er 67 Pflichtspiele und erzielte 20 Tore. In der Bundesliga war er alle 101 Minuten an einem RB-Treffer beteiligt.